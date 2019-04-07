此内容发布于2019年4月7日 上午9:50

（法新社布鲁塞尔7日电） 欧洲联盟（EU）最高层官员9日将和中国国务院总理李克强在布鲁塞尔举行高峰会谈。欧盟若希望中方在会中就贸易事务给予坚定承诺，目前看来注定将失望。

尽管外界长期抱怨中国政府的产业补助和市场准入政策，但北京表现的倾听意愿低落；加上中国参与欧洲基础建设引发的疑虑与日俱增，欧盟正试图强化对待中国的态度。

不过，9日将举行的半天峰会看来将草草结束，几乎不预期会有协议成果。欧洲消息人士甚至透露，目前双方有很高机率不会同意最终联合声明。

李克强不会和欧盟成员国的领袖会面，而是和欧盟执行委员会（European Commission）主席荣科（Jean-Claude Juncker）及欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）进行会谈。

欧盟官员表示，中国不愿对欧盟的主要诉求给予有约束力的承诺，包括将产业补助纳入世界贸易组织（WTO）改革规范。就连去年北京峰会后中国勉强发表具缓和效果的善意立场，北京这次表示同意的意愿也不高。

欧盟执委会3月发布10点计画，提议和中国的关系要更坚定自我主张，并将中国定位为「系统性对手」。

尽管欧盟拥有15兆欧元（新台币519兆元）市场规模，使其具有重要经济势力；但在外交政策上，欧盟28 个成员国却难以维持统一立场，让中国能够和各别国家寻求一对一的协议。

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