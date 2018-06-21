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此内容发布于2018年6月22日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月22日 -00:50

（法新社卢森堡21日电） 欧元区国家财政部长今天同意减免希腊债务并支出大笔现金。此举是希腊退出大规模纾困计画的一环，雅典当局长达8年的撙节及纾困岁月也将因此告终。

欧元区财长就此谈判超过6小时。欧元区消息人士告诉法新社：「我们已针对希腊达成协议。」其他官方消息人士也证实这项说法。

希腊预计8月20日退出纾困计画，此前欧元区其他19国财长在让雅典退出协议上面临压力。

除了减免希腊债务，欧元区财长同意将希腊贷款展期，延长主要债务的宽限期至10年。

希腊目前债务占国内生产毛额（GDP）比重已来到180%，几乎是这个南欧国家年度经济产出的两倍。

消息人士还表示，希腊债权国将支出150亿欧元（约新台币5280亿元），以缓解希腊退出纾困计画的影响。

希腊近10年前支出失控，震惊全球，不但3度接受纾困，还致欧元几近崩盘。今天达成的这项协议代表欧元区的重要转折点。

外界原预计这项协议不难达成，但希腊最大债权国德国在最后一刻抗拒减免希腊债务，而使会谈延长至6个多小时。

经过6个月具争议性的谈判，欧元区2015年同意予雅典当局860亿欧元的纾困金，希腊2010年来获得的援助金额因而达到2737亿欧元。

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