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此内容发布于2018年6月23日 上午6:20 最后更新 - 2018年6月23日 -06:20

（法新社雅典22日电） 希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）今天赞扬欧元区部长达成减免希腊债务协议，是「历史性」一步。这项协议将使希腊8年纾困计画告终。

欧元区成员国宣布，自2010年起影响希腊甚钜的严重债务危机将结束，这让希腊自8月起得以脱离债权人部分监督。

齐普拉斯今晚在与执政联盟国会议员欢庆会上说，希腊能重新成为「社会福利国家」。齐普拉斯曾誓言，在希腊减债后才会系领带，今天是他2015年成为总理以来，首度打上领带。

他承诺：「紧缩将逐渐由社会正义所取代。」

齐普拉斯稍早宣布，这是项「历史性协议」。近10年前希腊财务失控，引发3度纾困，并威胁希腊的欧元区成员身分。

齐普拉斯表示，「我们已经翻开新页」，但警告，希腊「绝对不能破坏改革和预算控制所采取的路径」。

欧元区财政部长今天稍早宣布这项经激烈讨论后达成的协议，让希腊能在8月20日结束自2010年以来的第3轮纾困。

欧元区部长并同意展延希腊主要债务偿还期10年。希腊总债务已接近年度经济产值的2倍。（译者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）

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