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此内容发布于2018年12月4日 上午5:05 最后更新 - 2018年12月4日 -05:05

（法新社布鲁塞尔4日电） 经历超过12小时协商，欧洲联盟（EU）成员国的财政部长直到今天清晨，仍难就加强对抗金融危机的改革措施达成共识，谈判仍持续进行中。

匿名欧盟消息人士透露：「有许多主题（需要讨论），它们全都难以处理。」

少了英国的欧盟27国财长试图达成的协议，是希望提供当局一套更强大的工具，以因应欧洲经济遭受重大冲击时的情势。

目前的提案寻求强化欧洲经济的金融系统，但不包括法国呼吁的更远大改革，例如委派一名欧元区财政部长，或设立欧洲式的国际货币基金（IMF）。

改革措施若获欧盟财长会议通过，仍须在下周于布鲁塞尔召开的欧盟领袖峰会上获得同意。

由于法国支持的设立欧元区预算主张，令欧盟各国财长意见格外分歧，使得讨论难以达成共识。

欧盟各国政府数月来考虑一项提案，成立某种专属欧元区的预算能力，在发生危机或经济重大事件时可派上用场。

由欧元区19国设立一笔对抗危机的预算，是法国总统马克宏（Emmanuel Macron）针对欧盟遭遇债务危机、英国脱欧（Brexit）冲击和民粹势力兴起后，后续应如何重振所做的规划中重要一环。

完成银行体系整合是另一项艰难挑战。欧洲中央银行（ECB）希望设立一套欧洲机制提供消费银行存款担保，但势力强大的德国坚决反对。

柏林痛恨这项提案，德国媒体普遍将这项提案描绘成「入不敷出的南方欧元国试图占较有储蓄概念的北方欧元国便宜」。

至于扩大「欧洲稳定机制」（ESM）权限的提案，预期较容易获得共识。这套机制形同债务问题严重的欧元国所需的救火员。

大多数改革提案，事前已获欧盟两大国法国和德国的同意。两国合计几乎占欧元区经济的一半。

但改革进度近几个月陷入泥沼，因柏林政府势力减弱，加上荷兰带头的一群较小欧盟国，不满欧盟未来由主要强国左右。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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