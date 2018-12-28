欧元将满20岁 专家：站不稳的货币巨人

（法新社法兰克福25日综合外电报导）欧元将在明年1月1日满20岁。它挺过20年风雨和ㄧ场非存即亡的危机，在国际金融市场占有一席之地。但观察家指出，若欧元区无法进一步整合，欧元注定会是个站不稳的巨人。

欧元「生日」是1999年1月1日。它最初只是虚拟货币，用于会计和金融交易；过了3年它才化无形为有形，成为可以让人握在手中的硬币和纸钞。目前它的使用者为欧洲联盟（EU）19国的超过3亿4000万居民。

初问世时，欧元不太「得人爱」，许多人将它与物价走高作连结。例如在德国，欧元就有teuro这么一个绰号，是取自德语「昂贵」（teuer）的双关语。

随着欧洲国家民众体会到共用货币欧元为跨境旅行和商业活动带来的方便性，以及它为使用者省去汇率波动造成的麻烦，欧元逐渐掳获人心。

虽然有越来越多人对欧元持怀疑态度，许多国家也有民粹主义高涨的趋势，但如今此通用货币的「人气」却处于历史高点。

11月一项为欧洲中央银行（European Central Bank）进行的研究显示，74%的欧元区民众认为欧元为欧盟带来好处，另外有64%的人肯定欧元对自己的国家有益。

欧洲智库「布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所」（Bruegel）和美国皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）研究员贝隆（Nicolas Veron）指出：「欧元已深植民众生活，就连反体制政党也不得不正视这点。」

虽然挑战美元的主导地位尚有困难，欧元目前仍稳居世界第二大货币地位。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting