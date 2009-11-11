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此内容发布于2009年11月11日 上午9:50 最后更新 - 2009年11月11日 -09:50

柯林顿15年前大力推动健保改革失利，他今天在民主党闭门每周例行政策午餐会发表谈话，为欧巴马的健保改革方案注入一剂强心针。





柯林顿抵达会场时拒绝预告他要传递的讯息，告诉记者会后去问参议员。





民主党籍参议员卡定（Ben Cardin）在会议前说，柯林顿是「来协助激励我们全体成员」，因为党员正全力解决降低健保案的医疗成本，期使每一个美国人都有健保，且不会损及联邦预算。





众议院版健保改革法案7日惊险过关，而参议院可能于下周审议自家版本；由于民主党党内质疑声浪未消和共和党近乎一致团结杯葛，为健保法案在国会审议过程蒙上阴影。





民主党籍参议员考夫曼（Ted Kaufman）表示：「我们必须让人们知道，我们现在这样做是极其重要的，我认为，柯林顿总统来这里，就这个法案而言，没有人能比他表达得更好了。」





柯林顿此行也可能凸显民主党或许会面临的政治风险：共和党曾破坏柯林顿任内的健保改革努力，并因此声势大涨，在1994年期中选举赢得压倒性胜利。





根据一位民主党参议员幕僚表示，参议院多数党领袖瑞德（Harry Reid）和白宫幕僚长易曼纽（RahmEmanuel）想出这个邀请柯林顿与参议员谈话的点子。民主党籍的柯林顿当过两任美国总统。（译者：中央社蔡筱颖）



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