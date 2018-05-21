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此内容发布于2018年5月21日 下午11:20 最后更新 - 2018年5月21日 -23:20

（法新社洛杉矶21日电） 风行世界的线上影视公司Netflix今天宣布，美国前总统欧巴马、前第一夫人蜜雪儿已和Netflix签订多年合约，将在这个平台上制作电影与影集。

欧巴马与蜜雪儿成立的制作公司Higher Ground Productions将制作戏剧影集、纪录片与专题报导等多样化的影音内容。

自2009年起任2届美国总统的欧巴马在声明中表示：「我们担任公职期间一个最单纯的乐趣就是，能够与各行各业中许多有魅力的人物见面，帮助他们与更广大的观众分享人生经验。」

欧巴马说：「基于这个原因，蜜雪儿与我非常高兴与Netflix合作。我们希望培养与协助才华洋溢、灵感丰富与创意十足的声音，传达人与人之间更高层次的同情与理解，协助这些声音与全世界分享他们的故事。」

欧巴马夫妇已在社群媒体上活跃，两人在推特与Instagram加起来有1.5亿追踪人次；与在190国拥有1.25亿订户的Netflix签下合约，将使他们扩大影响力。

不过欧巴马夫妇没有打算使用Netflix平台对抗现任总统川普或其他保守派政治人物；蜜雪儿表示，他们把焦点放在「说故事，启发我们、使我们对这个世界有不一样的思考方式，使我们向其他人打开心胸」。

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