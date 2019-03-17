（法新社爱阿华州北自由市16日电） 前美国联邦众议员欧洛克今天参加路跑活动，相较于参选人数爆表的民主党总统提名战，5公里路跑显得只是小儿科，他以平稳步伐与放松姿态跑出令人佩服的成绩。

这场在爱阿华州北自由市（North Liberty）举行的We Run Lucky Run赛跑活动，让46岁、有着运动员体格的贝托．欧洛克（Beto O'Rourke）展现他年轻活力的形象，不明讲就让选民看到他和部分年长竞争对手的差异。

欧洛克14日宣布投入2020总统选战，今天现身爱阿华州并非偶然。爱州是最早举行总统初选的州之一，地位极为关键。

欧洛克这位民主党新星今天的路跑，应该比民主党初选的漫漫长路要轻松多了。当他一起跑，法新社在内的记者群、支持者和纯粹好奇的围观民众，无不试着跟上他的脚步。

欧洛克去年挑战共和党铁票仓德州的联邦参议员席次，掀起「贝托狂热」（Beto-mania），最后虽高票落选，但在跑遍这保守大州全部254个郡后，他的干劲及显而易见的明星魅力，让他成为媒体新宠儿。

今天主办单位鸣枪前，一名跑者高喊：「那是不是要选总统的那个人？」

190公分高的德州佬欧洛克今天一穿黑，神情轻松、开心地与其他跑者握手合照，接着神情严肃、手放心口地唱起国歌。

鸣枪起跑后，他不疾不徐一步步超前其他跑者，还和当地工程师索特（Chuck Soat）肩并肩跑了一段。59岁的索特事后表示：「他跑得比事前告诉我的要快上许多。」

索特被欧洛克甩在后头之前，两人一边跑一边天南地北的聊，聊全球暖化、关税等议题。索特赛后大气不接下气的说：「真希望我脚力追得上他…他非常亲民、是非常谦虚的人，而且还是个不错的跑者。」（译者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）

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