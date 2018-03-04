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此内容发布于2018年3月4日 上午9:20 最后更新 - 2018年3月4日 -09:20

（法新社柏林4日电） 德国老牌总理梅克尔号称「欧洲女王」已久，近来却遭遇历来最大危机，饱受创伤才惊险过关，今天虽笃定赢得第4个任期，但也料将是她的最后一任。

梅克尔在这个欧洲最大经济体掌舵长达12年，常被称为举世最有权势的女性，去年却在大选受挫，为筹组新政府经历战后德国最长的谈判时间，如今在中间偏左的社会民主党（SPD）同意与她的保守派联盟再组大联合政府后，才终于大势底定。

如果63岁的梅克尔真的顺利作完第4个4年任期，她可能追上或超越故总理柯尔（Helmut Kohl）的马拉松任期纪录。柯尔是德国统一的推手，也是提拔梅克尔的师父。

不过，越来越多观察家怀疑梅克尔会再执政那么久，因为许多选民已对这位昵称「老妈」的总理产生质疑，有关她统治时间将尽的说法四起。

梅克尔所以深陷困境，主因她开放德国的边界，接纳自2015年起涌入境内的超过100万难民，她这么做的勇气非比寻常，但也为此付出代价。

这项人道行动使她成为许多人眼中的英雄，但也在国内引发仇外情绪，助长极右派德国另类选择党（AfD）崛起。这个政党的口号是「梅克尔一定要下台」。

德国另类选择党在去年9月大选后进入国会，粉碎了极端分子不能在国会取得一席之地的禁忌，而在历次选举连战皆捷的梅克尔所领导基督教民主党（CDU）也承受1949年以来最糟结果。

虽然基民党内无人胆敢公开挑战这位人气仍旺的领袖，竞争党魁职位，政治分析家尼德迈尔（Oskar Niedermayer）表示，显而易见，「梅克尔已经过了她的全盛时期」。

在梅克尔长期执政期间，这位崛起于铁幕之后的领袖已度过多次危机。她对饱受负债之苦的欧元区经济体采取强硬立场，因而有欧洲「撙节女王」之称，遭这些国家的抗议民众痛骂是纳粹。

在世界因为美国总统川普上任以及英国通过脱离欧洲联盟等危机而动荡不安时，梅克尔有如中流砥柱，获世人誉为自由民主的捍卫者。德国人更长期将她视为政治稳定与令人艳羡经济成长率和就业率的基石。

2005年首度出任总理的梅克尔是德国历来最年轻也是首位女性领袖，她与英国前首相布莱尔（Tony Blair ）和美国前总统小布希（George W. Bush）大致是相同时期执政，但德国人民为了感谢她，让她一直续任至今。

富裕的德国逐渐老化，人民喜好不变多过于改变，梅克尔的作风务实稳重，态度温和令人安心，似乎将延续执政的艺术发挥到极致。

虽然常遭批评面临艰困挑战时以不变应万变，梅克尔执政期间也曾作了些大胆的决定，包括在2011年日本福岛核灾后废除核电。

许多观察家都在讨论，梅克尔是否会适时退位让贤，而不要撑到被逼退。当她最近选择地区政治人物克朗普凯伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）为基民党新任秘书长时，大部分观察家都将此解读为梅克尔已钦定接班人。

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