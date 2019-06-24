此内容发布于2019年6月24日 上午8:35

（法新社巴黎24日电） 商店货架上的电风扇抢购一空，而公共喷泉舒缓了暑气，欧洲今天飙高温，官员在本周稍晚变得更热之前呼吁要提高警觉。

气象预报员说，来自撒哈拉沙漠一波燥热空气造成今年夏初不寻常的热浪，欧洲大陆大片地区的气温可能飙高至摄氏40度。

当局已发布脱水与中暑的警报，特别是针对小孩与长者，而医疗院所则是保持高度戒备。

法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）表示；「我担心不在意这个情况，以及持续如常在太阳下做运动的人们。」

她说：「这对于所有人都造成影响，因应27与28日即将来临的极端高温，没有人是超人。」

法国气象局气象预报员表示：「这是史无前例，因为这波热浪是在6月来袭，自1947年来从未发生过。」

他预料气温将在本月创新高，「而在某些地方（夏季）所有月份的气温总和也会创下纪录。」

西班牙国家气象局（AEMET）则发布警报，包括亚拉冈（Aragon）、那瓦（Navarre）与埃斯特雷马杜拉（Extremadura）面临森林大火的极端风险，位于东北部艾玻罗（Ebro）河谷地区的气温可能超过42度。

至于在德国，气象预报员表示，1947年6月在法兰克福创下的38.2度高温纪录可能会打破，降下豪大雨舒缓暑气的可能性很小。

德国气象局预报员克鲁格（Sabine Krueger）表示，「气温可能达到39度，有些地方可能破40度」，预估西南部地区最热。

甚至斯堪地纳维亚半岛上的北欧国家也无法幸免，丹麦南部与瑞典的部分地区，明天起可能高温将来到30度。

预报员说，27日起气温达到最高点，湿度高将使得天气更不舒适，特别是在晚上。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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