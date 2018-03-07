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此内容发布于2018年3月7日 下午10:20 最后更新 - 2018年3月7日 -22:20

（法新布鲁塞尔7日电） 欧洲各国的电子钟从1月中起都慢了一点，而这个现象竟是塞尔维亚和科索沃之间政治龃龉，造成输电网受影响。欧洲输电调度中心协会今天呼吁两国别再争执。

总部设在布鲁塞尔的欧洲输电调度中心协会（ENTSO-E）说，自1月中开始，巴尔干半岛上这两个邻国的「政治龃龉」已经使欧陆电网频率降低。

协会在声明中说：「不靠石英晶体运作、而是仰赖供电系统的电子钟也受平均频率降低影响。」

声明说，包括比利时等欧洲国家，广播报时、烤炉还有暖气设备上的时钟都「慢了将近6分钟」。

协会表示：「欧洲输电调度中心协会正敦促欧洲各国政府还有决策人士，尽速采取行动。」「塞尔维亚和科索沃当局之间的政治龃龉，已造成测得的电力影响。」

科索沃的能源专家迪达（Agron Dida）告诉法新社，塞尔维亚持续阻挠科索沃从邻国阿尔巴尼亚输入价格较低廉的能源。科索沃已独立10年，但塞尔维亚一直拒绝承认。

迪达说：「塞尔维亚挟持了地区能源系统的优化。」「这可能带来问题，并对整个欧洲的输电网造成负面影响。」

塞尔维亚输电网公司EMS AD将电力短缺归咎科索沃，说他们「在未经授权下，不断将未经签约的电力抽离」同步的欧洲供电网。

负责平衡科索沃供电网的EMS AD说，他们「已经竭尽所能，采取最快速、有效的方式处理这个问题」。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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