此内容发布于2019年4月24日 上午11:50

（法新社布鲁塞尔24日电） 第2届「一带一路」国际合作高峰论坛25日北京登场。这将是近一个月来欧洲和中国第3次正面交手，面对亟思展现全球影响力的中国，欧洲各国立场分歧，更添情势复杂性。

尽管部分欧洲联盟（EU）成员国领袖「不合群」，选择亲赴北京出席论坛，但其中以乐于惹恼布鲁塞尔当局的疑欧派和民粹主义者占多数，包括义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）和匈牙利总理奥班（Viktor Orban）。选择到北京「共襄盛举」的还有缺乏资金的欧洲国家领导人。

德国、法国和多数欧盟国家仅派遣部长级官员出席。一些外交官员私底下对破坏欧盟团结对抗中国的成员国不假辞色。

一名欧盟资深外交官告诉法新社：「成员国间的关系趋于复杂的风险很高。」

中国国家主席习近平上个月访问欧洲三国，重头戏即是与义大利签署「一带一路」合作协议，使义大利开七大工业国集团（G7）先例。义大利此举惹火华府和多数欧盟成员国。

不过，一些中国观察家和官员认为，没有必要夸大北京在义大利取得的「突破」。

伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究所所长曾锐生（Steve Tsang）指出：「义大利的例子比较像是联合政府当局向欧盟比中指。」

「如果有个别成员国试图利用一带一路倡议对欧盟或其他成员国施压，北京将会非常乐于配合。」

紧接在习近平之后，中国总理李克强也赴欧。尽管布鲁塞尔宣称，说服李克强签署联合声明并承诺进一步开放中国市场，是欧盟一大胜利，但李克强随后在克罗埃西亚出席由12个欧盟成员国和5个巴尔干半岛国家，加上中国所组成的17+1高峰会，藉此平台扩大、深化「一带一路」在欧洲的发展。

其中一个共同计画就是连接中国拥有的希腊彼里夫斯港（Piraeus）和欧洲的心脏地带，并由中国企业和劳工建设巴尔干半岛境内多数基础设施。

不过，也有专家认为，中国推动「一带一路」主要是为了出口过剩产能。

智库「欧洲国际政治经济研究中心」（ECIPE）学者李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）指出，「一带一路」倡议「常被视为中国扩大自身影响力的滩头堡，但这终究不是诺曼第登陆，而是（发放）折价券」。

李．牧山浩石认为，与其说「一带一路」是外交倡议，不如说是「低价倾销」。

「中国好像在说，我们有很多水泥、营建设备和劳工。我们真的可以为你们盖点东西。」

无论如何，欧盟仍有可能团结，让北京不悦。两年前，在首度举行的北京「一带一路」论坛上，许多欧盟成员国即拒绝签署中国提出的贸易声明。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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