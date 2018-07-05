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此内容发布于2018年7月5日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月5日 -09:05

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲议会今天否决引发高度争议的欧洲联盟着作权法草案。立法目的为确保任何原创作者在数位时代获得公平报酬，但美国科技业巨擘和网路自由倡议人士强力反对这份草案。

这份着作权法草案保障音乐、影视甚至新闻作品的原创作者，也令英国经典摇滚乐团披头四（Beatles）成员之一保罗麦卡尼（Paul McCartney）杠上网路业巨擘和维基百科（Wikipedia）的创办者。

部分网路自由的倡议人士则警告，立法通过恐终结网路爆红事物（meme）或网路幽默。

代表谷歌（Google）、脸书（Facebook）和其他美国大型科技企业的游说团体EDiMA理事长拉姆里（Siada El Ramly）表示：「今天表决结果代表民主的胜利。」

欧洲议会（European Parliament）议员今天在法国东部的史特拉斯堡开会，以318票反对278票赞成31票弃权否决法案。接下来欧洲议会议员将开始和欧洲联盟（EU）各成员国协商，以提出最终版本法案。

欧洲议会议员预料9月将重拾相关法案讨论。欧盟轮值主席国奥地利希望今年底前能完成立法。

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