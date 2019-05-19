此内容发布于2019年5月20日 上午12:05

（法新社柏林19日电） 数万人今天在德国各地城市发起示威，抗议民族主义者和极右派政党企图在本周登场的欧洲议会大选夺下更多席次。

最近民调显示，义大利联盟党（League）、德国另类选择党（AfD）和法国国民联盟（National Rally）领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）等极右派政党，都期待在欧洲议会选举有好的表现，取得席位。

今天的集会游行吸引250多个组织，在法兰克福和柏林等城市高举「反对民族主义」标语。

谈及纳粹德国的意识形态，参与游行的74岁示威者弗伊特（Renate Foigt）说：「我在这里是因为不希望看见国家社会主义党在我有生之年所做的事重演。那绝不能再发生。」

「我希望有越来越多人上街说『不』。」

示威活动主办方表示，柏林有2万人参加，不过警方估计示威人数约为几千人。警方还说，法兰克福有1万4000人参与示威，汉堡、科隆和慕尼黑也有集会活动。

奥地利首都维也纳也有数千人示威，示威者昨天要求举行新选举，此前，极右派党魁、奥地利副总理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）因为隐藏摄影机拍到他涉嫌贪污，身陷丑闻闪辞。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram