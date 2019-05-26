此内容发布于2019年5月26日 下午8:35

（法新社柏林26日电） 欧洲议会选举今天落幕，出口民调显示，在欧洲传统两大党团保守派欧洲人民党（EPP）和中间偏左社会民主党料将痛失阵地下，绿党有望成为欧洲议会中左右决策的要角。

欧洲前几大国家的绿党今天纷纷取得创纪录的两位数得票率佳绩，包括德国出现惊人的20%得票率，年轻一辈以选票发声，要求当局采取行动遏阻全球暖化。

出口民调显示，德国绿党（Greens）跃升第2，仅次于总理梅克尔所属的保守派基督教民主党（CDU），绿党这次得票率是上届2014年选举的两倍。

在德国，30岁以下有1/3选民投给绿党。民调机构Infratest调查结果也发现，首投族有1/3选择绿党。

而在法国，绿党以12%得票率排名第3，在奥地利、爱尔兰和荷兰得票率也达两位数。

德国绿党主要候选人吉古德（Sven Giegold）说：「这是一个攸关未来的周日」。他也表示支持由学生发起、为气候危机敲响警钟的「周五为未来而战」（Fridays for Future）罢课活动。

法国绿党候选人贾多（Yannick Jadot）也赞扬这是一股「由我们领衔的绿色浪潮」。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）承认这是「有关生态紧急状态的讯息」。

他说：「我们欧洲各地的公民，尤其是最年轻的一群，正要求我们果断行动，而那将是我们在法国和欧洲要做的事。」

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