此内容发布于2019年5月26日 下午7:50

（法新社布鲁塞尔26日电） 欧洲议会选举今天结束，基于部分计票结果和出口民调的初步预测显示，保守派政团欧洲人民党（EPP）仍是最大党团，但席次没过半，要取得过半可能得联手另外两大政团。

欧洲联盟（EU）逾4亿登记选民要选出751位欧洲议会（European Parliament）议员，欧洲议会今天指出，这次选举的投票率是20年来最高，估计达到51%。

欧洲议会发言人季约特（Jaume Duch Guillot）表示：「欧盟27国的投票率目前估计约51%，是20年来最高。」他还说，一旦英国的选票计入，投票率还可能上升到52%。

基于部分计票结果、出口民调的初步预测显示，中间偏右的欧洲人民党料将拿下177席，虽然仍是最大党团，但远低于现有的216席。

中间偏左的社会与民主进步联盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）预计能赢得147席，低于目前的185席。

中间自由派的欧洲自由暨民主联盟党团（ALDE）可望拿下101席，高于现有的69席。

三大主流政团若能共同合作，便可在751席的欧洲议会中占多数，但席次预测仍可能随着后续计票结果而出现变化。（译者：陈彦钧）

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