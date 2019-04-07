此内容发布于2019年4月7日 上午8:50

（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟（EU）5月将举行欧洲议会大选，面对俄罗斯网军、美国社群媒体巨擘和想靠假新闻捞一笔的投机分子夹击，欧洲政治的未来是否会遭到玷污？

布鲁塞尔当局担心网路错误讯息助长民粹主义浪潮。官员认为民粹主义影响了英国脱欧公投，也一路拉抬川普的声势，把他送进白宫。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）最近警告：「有股外来的反欧洲势力寻求公开或秘密影响欧洲的民主选择。」

他宣称「英国脱欧与欧洲各地诸多选举活动也受到同样影响」。

5月23至26日，欧洲选民会走进投票所选出大约700 名欧洲议会议员

在欧洲议会选举倒数几周之际，官员将提高警觉，以防包括莫斯科在内的对手试图透过社群媒体散布假新闻。

这或许会推高民粹主义反对派政党的支持度，扩大既有分裂，并伤害对民主或对欧盟组织的信心。

民众对全国与欧盟组织以及所谓主流媒体的信赖已经偏低，而想透过广告点击赚取现金的部分网路使用者，则是发现了假新闻的市场。

此外，还有国家领导的秘密宣传活动，以及脸书（FB）、推特和谷歌（Google）旗下YouTube等美国媒体平台的网路疯传效果。

欧盟数位经济执行委员嘉布瑞尔（Mariya Gabriel ）把上述种种称为「看不见的祸患」，会「侵入我们公民的生活，影响我们的看法和决策」。

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