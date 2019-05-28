此内容发布于2019年5月28日 上午10:20

（法新社柏林28日电） 德国总理梅克尔所属基民党在欧洲议会选举受重创，党魁康坎鲍尔主张，应在选举前后限制言论自由，引发争议。各方认为，此呼吁与数名网红选前呼吁抵制基民党有关。

中间偏右基民党（CDU）和中间偏左社民党（SPD）组成的政治联盟在今年的欧洲议会选举遭受空前惨败，基民党在30岁以下选民族群的得票率仅13%，大约是绿党的1/3。

选前几天，70名YouTube网红纷纷呼吁选民用选票严惩基民党、社民党和极右民粹德国另类选择党（AfD）。在此之前，网红Rezo拍了一部近一小时影片，痛批基民党对贫穷和气候变迁无能为力。影片18日上线后，至今已有近1300万浏览人次。

康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）昨晚针对选举惨败指出，应检查网路言论对选民投票行为的影响。她说，若选前有70名报纸主编联合抵制特定政党，则称此为「明显宣传行为」应无疑义，问题在于，「数位空间适用何种规范呢？」

康坎鲍尔表示：「我会积极处理相关讨论。」

此言引发许多网路使用者不满、烽烟四起，康坎鲍尔不得不亲上火线，在推特（Twitter）发文指出：「影射我企图规范意见表达简直荒谬」、「言论自由是民主体制的珍贵价值」、「我们必须谈的是适用于选举期间的规定」。

不过，康坎鲍尔的自我辩驳反让各界怒火烧得更旺，主要媒体和政治人物纷纷提醒她，德国宪法第5条白纸黑字保障言论和表意自由。

德国记者联合会（DJV）主席余伯阿尔（Frank Ueberall）指出，康坎鲍尔选后的情绪性反应显示她「在与数位世界沟通方面呈现十分无助状态」。

社民党秘书长克林拜耳（Lars Klingbeil）已提出警告，社民党不接受任何企图限制言论自由的行为。

「这实在荒谬。假设演员或运动员选前提出投票建议，没人会不开心。」

就连基民党内部也对康坎鲍尔多所批评。青年党员领导人库班（Tilman Kuban）表示：「我们自己人近几周彻底失败，结果是怪罪其他人？」

康坎鲍尔去年12月接任基民党党魁，预料在2021年梅克尔（Angela Merkel）任期结束后，将问鼎总理宝座。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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