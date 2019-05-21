此内容发布于2019年5月21日 上午10:35

（法新社巴黎21日电） 欧洲议会选举再过几天就将登场，法国总统马克宏今天警告，欧盟面临「存在危机」，并刻意淡化亲自涉入这场选战可能带来的政治风险。

马克宏（Emmanuel Macron）在联访中说：「这是自1979年来最重要的欧洲选举，我不能当旁观者，而是要当参与者，因为欧盟正面临存在危机。」受访内容今天在法国地方报刊出。

马克宏的批评者表示，元首不应在欧洲这场选举选边站。支持者则担心，倘若马克宏所属政党选得不好，他可能会让自己摔一跤。

民调显示，马克宏的中间派与极右派玛琳．雷朋（Marine Le Pen）领军的国民联盟（National Rally）支持度平分秋色。2年前在法国总统大选决选惨败的玛琳．雷朋，这次希望让对手跛脚。

马克宏昨晚会见葡萄牙社会主义总理柯斯塔（Antonio Costa）后，呼吁「进步派大团结」，以对抗「想透过民族主义破坏欧洲的人」。

即使支持者忧心若结果难看，马克宏可能让自己摔一跤，但他在受访中捍卫自身投入这场高风险选战的决定。

此次欧洲议会选举将是挺欧和疑欧民粹政党之间的对决，但民调显示，这次选举的弃权率可能会超过上回2014年选举的57%。

马克宏表示：「决定不投票，代表决定赋予将会破坏欧洲者发言权。」（译者：蔡佳伶/核稿：刘学源）

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