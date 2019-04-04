此内容发布于2019年4月5日 上午1:20

（法新社伦敦4日电） 英国举办欧洲议会（EP）选举的前景在几周前还是难以想像的，但现在因为脱离欧洲联盟（EU）时间表未定，这个国家只好不情愿地计划可能的竞选活动。

以防5月23日的欧洲议会选举如期举行，全英国各乡政厅及学校被预订为投票所，并与专业文具公司签订印制数千万张选票的订单。

英国政府本周虽同意为初步筹备工作付钱，但尚未给予选举正式通知，公告大限设在12日。因为首相梅伊（Theresa May）与布鲁塞尔达成的分手协议在自家国会陷入僵局，坦承会再寻求延后脱欧期限后，有关官员认为这类通知是不可避免的。

脱欧大臣巴克雷（Steve Barclay）今天告诉英国议员：「如果我们仍是欧盟会员国，这虽然不是我们当局的意图，但如果我们是的话，我们将需要进行欧洲议会选举。」

不过执政党保守党（Conservatives）及主要反对党工党（Labour Party）都对任何竞选计画三缄其口，也对选民可能作出何等回应谨慎以待。

梅伊先前曾表示，要求英国在公投脱欧3年后参与选举是「不可接受的」。她的发言人再度强调这点，表示英国若在5月22日前达成脱欧协议，将会取消投票。

而这将使布鲁塞尔怒火中烧，尤其是英国在欧洲议会拥有73席，重新分配后，当中27席将由目前的欧盟成员国瓜分。

这局面让保守党候选人处于尴尬境地，得要求选民在他们自己不想要的选举中支持他们，即便选举可能不会举行。

欧洲议会英国保守党领袖佛克斯（Ashley Fox）表示：「这不是在我选区中我会享受的对话。」

他说，民调预测选民会用选票惩罚保守党员背叛脱欧，最好的预测结果是丢掉20个欧洲议会席次。他在ConservativeHome网站上写道：「如果我们的党员决定不要浪费他们的夜晚和周末，为这场��尸选举拉票，结果还会更糟糕。」

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