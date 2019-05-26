此内容发布于2019年5月27日 上午1:35

（法新社柏林27日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）率领的执政联盟危机四伏，在欧洲议会选举受挫后，今天将进行危机处理会谈，使执政联盟的存亡问题再次浮上台面。

梅克尔的基督教民主联盟（CDU）和中间偏左的联盟伙伴社会民主党（SPD），获得在欧洲议会选举史上最差得票率。在对全球暖化恐惧加深之际，绿党的支持度提升了一倍。

绿党也从社民党手中抢下第2大党的位置，只排在梅克尔中间偏右的基民盟之后。

至关重要的是，以环保为诉求的绿党拿下超过100万张选票，不少原本支持社民党和基民盟的年轻选民转而支持绿党。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）表示，在这次选举后，执政联盟正「处于危险中」。

明镜周刊指出：「这样的不确定性可能随时导致分裂。基民盟和社民党是极为不稳定的政党，举例来说，社民党党魁那勒斯（Andrea Nahles）若失势，执政联盟继续存在的问题将立即浮现。」

但在昨天面临惨败后，社民党不是唯一陷入危机的政党。年轻人对全球暖化的愤怒，也重创了梅克尔的基民盟。

党内重要人士昨天承认，他们竞选主轴定调错误，主打移民牌，忽略了德国民众今年主要担忧的气候议题。

梅克尔联合政府的盟友基督教社会党（CSU）党魁索德（Markus Soeder）宣称，主打环保的绿党是他们的主要对手。

他说：「最大的挑战将是未来和绿党激烈的辩论。」，并补充道：「过去我们所采用的老方法将不再有效。」（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

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