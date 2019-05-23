此内容发布于2019年5月23日 上午8:20

（法新社伦敦23日电） 欧洲议会选举今天在英国和荷兰率先登场，日益崛起的民粹势力寄望在这场横跨欧洲联盟（EU）28国的选举中攻城掠地，对欧盟进一步整合构成威胁。欧洲三大股市今天全面走软。

选前民调显示反对欧盟整合的民族主义和民粹政治势力大有进展，不利主流政治势力推动的欧盟改革。欧洲国家领袖忧心疑欧派如在本届欧洲议会选举大有斩获，恐妨碍欧盟的决策过程。

初步结果最早也要等到欧盟28个成员国于26日全部完成投票后才会知道。

这次欧洲议会选举合格选民超过4亿人，预计选出751席议员。其中原定今年3月29日脱欧的英国，因为国会迟迟未通过首相梅伊和欧盟达成的脱欧协议而被迫参与欧洲议会选举。

疑欧派大将法拉吉（Nigel Farage）今年才创立的脱欧党（Brexit Party）在英国最新民调中保持稳定领先。

荷兰民粹政治人物鲍德（Thierry Baudet）领导的反欧盟「民主论坛党」（Forum for Democracy）料击败总理吕特（Mark Rutte）的自民党（Liberals）。

现年36岁，以上传裸体自拍到社群媒体IG，以及发表关于女性争议言论闻名的鲍德，今年3月带领的民主论坛党成为荷兰参议院最大党，震惊欧洲政坛。

面对民粹势力崛起，欧洲国家领袖紧急动员民众对抗这股政治势力。

随着欧洲议会选举登场，欧洲三大股市今天走跌，英国伦敦股市FTSE 100指数最新报跌1.5%；德国法兰克福股市DAX 30指数挫1.8%；法国巴黎股市CAC 40指数跌1.7%。

英国金融公司Spreadex分析师康贝尔（ConnorCampbell）说：「市场碰上英国政治动荡、美中贸易战和欧洲经济疲软等因素构成的完美风暴。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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