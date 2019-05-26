此内容发布于2019年5月27日 上午12:35

（法新社马德里26日电） 疑欧派席卷欧洲议会选举，但爱尔兰、西班牙、葡萄牙、丹麦和荷兰等国家得以躲过这股浪潮，或是受影响程度比原先预期还小。

在西班牙，坚定支持欧盟的社会党人得票率接近33%。

智库「欧洲外交关系协会」（European Council on Foreign Relations，ECFR）的托雷布兰卡（Jose Ignacio Torreblanca）表示，疑欧派在法国或义大利等主要欧盟国家的欧洲议会选举票数都是第一，但相较之下，西班牙公民大体而言还是支持欧盟。

这是因为欧盟就等同于自由。

实施长年独裁统治的佛朗哥（Francisco Franco）1975年过世后，西班牙重回民主。

托雷布兰卡说，西班牙1986年进入欧盟前身「欧洲经济共同体」（European Economic Community，EEC）是「一体的两面」。

就连西班牙极右派、此次斩获3席首次进军欧洲议会的民声党（Vox）都坚定支持欧洲，西班牙不想离开欧盟、欧元，甚至是申根免签证区。

加入欧盟让西班牙得以进入现代世界，举例来说，西班牙就靠欧盟的开发基金打造了欧洲最大的高速铁路，葡萄牙和爱尔兰状况也差不多。

智库罗伯舒曼基金会（Robert Schuman Foundation）总裁朱利安尼（Jean-Dominique Giuliani）表示：「这些国家都靠加入欧盟而得以转型。」

他还说，都柏林「成为合称Gafa的科技巨头谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）、苹果（Apple）在欧洲投资的开门砖」。

但为何匈牙利和波兰等也因为欧盟而得到经济利益的国家，会选出疑欧派进入欧洲议会呢？

根据朱利安尼，这就要讲到各国的历史了。

他说，「对西班牙而言，欧洲代表民主和繁荣，但在匈牙利和波兰」，共产主义垮台20年后，「欧洲虽代表繁荣安全，但却也代表反对恢复国家主权」。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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