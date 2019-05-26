此内容发布于2019年5月27日 上午12:05

（法新社巴黎26日电） 欧洲议会选举今天结束，除投票率创20年新高外，初步结果显示极右派大有斩获，且绿党异军突起，欧洲各国传统党派在这次选举遭遇重挫。

以下为本届欧洲议会选举的6大重点：

●投票率创20年新高

由于欧洲当前所面临的问题包山包海，从移民、英国脱欧、经济到气候变迁皆是，使得这次选举结果受到各界关注。

美联社报导，欧洲议会发言人表示，这次选举的投票率达50.5%是20年来最高，较2014年举办的上一届选举多出8个百分点。

这次横跨欧盟28国的选举，堪称是民粹主义与亲欧盟势力间的拉锯战，近51%投票率代表有2亿多选民投下神圣一票。

欧洲议会于1979年举办首次选举，当时的9个会员国投票率为62%。然而，尽管欧盟会员之后增至28国，每5年举行一次的欧洲议会选举，投票率连连下滑，2014年仅42.61%。

●选举最大赢家 欧洲人民党成绩逊于上届

欧洲议会选举最新预测数据显示，中间偏右的欧洲人民党（EPP）在751席欧洲议会赢得最多席次，拿下180席，远低于上届的216席，但仍高于中间偏左对手社会与民主进步联盟（Socialists and Democrats）的152席。社会与民主进步联盟原有185席。

法新社报导，几个民粹主义、疑欧派和右翼政党拿下超过150席。

由法国极右民粹派国民联盟（National Rally）和义大利反移民的联盟党（League）等组成的党团「民族和自由欧洲」（Europe of Nations and Freedom），席次从37席跃升至55席。

●欧洲领袖 几家欢乐几家愁

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）从不讳言表示，欧洲议会选举结果对他很重要。如今他的中间派阵营落后极右派，势必是马克宏总统5年任期届满2年来的重大挫败。

出口民调显示，德国总理梅克尔（Angela Merkel）领导的基民/基社联盟（CDU/CSU）仅获得约28%选票。

希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）的激进左派联盟（Syriza）则落后保守派反对党新民主党（ND），位居第2。齐普拉斯表示，他会要求提前举行大选。

然而，支持民族主义和疑欧派执政党表现不俗，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）的青年民主党（Fidesz）有望大获全胜；同样地，波兰右翼保守派法律正义党（PiS）也一路领先。

●脱欧歹戏拖棚 梅伊保守党拱手让位

英国将原定3月29日脱离欧洲联盟日期延至10月31日，由于国会迟迟未通过脱欧协议，英国必须参与欧洲议会选举。

首相梅伊（Theresa May）上周黯然宣布辞职，所属的保守党可能惨遭滑铁卢，落居第4。

初步结果显示，疑欧派法拉吉（Nigel Farage）的脱欧党（Brexit Party）可望成为最大赢家，取得31.5%选票；亲欧盟的自由民主党（Liberal Democrats）则和最大在野党工党（Labour）争夺第2名。

●极右派、民粹主义政党超前

初步结果和预测显示，玛琳．雷朋（Marine Le Pen）领导的法国政党「国民联盟」和马克宏执政党相比，取得些微领先。

义大利内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）的联盟党可望取得多数选票；而在德国，极右派的德国另类选择党（AfD）得票率10.5%，成绩优于上届的7.1%。

然而，并非所有极右派政党都大有斩获。由于选前受到贪污丑闻影响，奥地利极右派自由党（Freedom Party）排名第3；荷兰极右派领袖怀尔德斯（Geert Wilders）也可能在欧洲议会中输掉所有席次。

●不可抗拒的绿色浪潮

欧洲前几大国家的绿党今天纷纷在欧洲议会选举取得创纪录的两位数得票率佳绩，表现强劲，反映出年轻一辈以选票发声，要求当局采取行动遏阻全球暖化。

在德国，绿党（Greens）目前跃升第2，挤下梅克尔执政联盟伙伴、中间偏左的社会民主党（SPD）。

出口民调也显示，法国绿党在绿色和平组织法国分部前重量级人物带领下，得票率达12%至12.7%，优于上届选举的8.9%。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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