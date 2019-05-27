（法新社巴黎27日电） 法国总统马克宏在这次欧洲议会选举虽尝到挫败的滋味，但还不到溃败的程度。他将继续推动他提倡的欧洲整合议题，并将寻求在欧洲议会与其他政党结盟。

这次欧洲议会选举结果出炉，马克宏领导的「共和前进！」（LREM）得票率22.41%，仅次于对手玛琳．雷朋（Marine Le Pen）所领导国民联盟（National Rally）的23.31%，两者相差不到1%。

在连月来的反政府抗议活动后，这次的选举被视为马克宏在国内受到考验，同时也因为他提倡欧盟进一步整合，因此他在欧洲的声望也在这次选举受到检视。

「巴黎人日报」（Le Parisien ）今天在头版以斗大标题写着：「令人失望，但还不是艾里赛宫的挫败」；财经媒体「回声报」（Les Echos）的社论则说，马克宏领导的政党在他当选两年后仍能「稳稳守住」。

41岁的马克宏如今试图扩大他在欧洲议会的影响力。他领导的「共和前进！」（LREM）和中间派盟党拿下欧洲议会23席，和玛琳．雷朋的国民联盟一样。

马克宏长久以来希望能重塑一向被中间偏右的欧洲人民党团（EPP）和中间偏左的社会民主党团（S&D）垄断的欧洲议会，一如他打破法国传统政党把持的局面。

马克宏的盟友欧洲自由暨民主联盟党团（ALDE）在这次欧洲议会选举得票率第3，但马克宏现在希望扩大联盟，纳入新政党盟友，特别是这次选举大有斩获的绿党。

法国政府发言人恩迪亚耶（Sibeth Ndiaye）今天在法国新闻电视台BFM上说：「我们想结合的团体将是一个有影响力的团体，致力成为创造一个进步联盟的动力。为何不能和绿党合作？」

恩迪亚耶表示，欧洲自由暨民主联盟党团将易名。

马克宏今晚将在巴黎和这次选举获胜的西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）举行会谈，桑杰士领导的西班牙社会劳工党（PSOE）在当地的欧洲议会选举中领先，料将成为社会民主党团的最大成员。

马克宏的幕僚昨天告诉法新社：「在欧洲层级上，总统仍要设法运作成立一个大型进步联盟，以成为下届欧洲议会的重要力量。」

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