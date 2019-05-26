此内容发布于2019年5月26日 下午6:50

（法新社布鲁塞尔26日电） 欧洲议会选举最新预测数据显示，中间偏右的欧洲人民党（EPP）在751席欧洲议会赢得最多席次，但多个疑欧派政党仍大有斩获。

欧洲议会发言人季约特（Jaume Duch Guillot）表示，欧洲人民党拿下178席，远低于现有的216席，但仍高于其中间偏左对手社会与民主进步联盟（Socialists and Democrats）的152席。社会与民主进步联盟原有185席。

欧洲人民党主席韦柏（Manfred Weber）说：「我今天没有真正赢得重大胜利的感觉。」韦柏也是欧洲联盟执行委员会（European Commission）新主席的人选。

鉴于他个人政党和社民联盟丢掉不少席次，韦柏说：「我们正面临一个萎缩的中间派。」

季约特告诉媒体，几个民粹主义、疑欧派和右翼政党拿下100多席。

由法国极右民粹派国民联盟（National Rally）和义大利反移民的联盟党（League）组成的党团「民族和自由欧洲」（Europe of Nations and Freedom），席次从37席跃升至55席。

由义大利五星运动（Five Star Movement）和英国脱欧党（Brexit Party）等欧洲怀疑论者和右翼民粹主义者组成的议会党团「自由和直接民主欧洲」（Europe for Freedom and Direct Democracy），席次则从42来到现有的53。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram