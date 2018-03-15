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此内容发布于2018年3月15日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月15日 -07:05

（法新社法国史特拉斯堡14日综合外电报导）欧洲议会一个代表团今天指出，过去3年来一直在跟北韩密谈，试图说服平壤谈判终结核计画。

法新社报导，英国籍欧洲议会议员戴瓦（Nirj Deva）领军的这个代表团已经与包括部长在内的北韩高阶官员进行14次会晤，并计划不久之后将在布鲁塞尔再度会商。

就在这项低调外交努力的消息公开前，美国总统川普出人意表宣布，计划与北韩领导人金正恩进行高峰会，堪称平昌冬季奥运后关系和缓之下出现的快速进展之一。

戴瓦表示，他与欧洲议会对朝鲜半岛关系代表团（European Parliament's Delegation for Relations with the Korean Peninsula）的同僚「持续不懈提倡没有先决条件的对话」，以结束与北韩日益紧张的核僵局。

戴瓦说：「许多鼓吹的工作由我和同事秘密进行，鉴于已出现拟议的会谈，我直到现在才让我们所做的努力更广为周知。」

他还说，代表团也为达成「可查核的朝鲜半岛非核化」，而跟美国、中国、日本及南韩的高阶官员会谈。（译者：钟佑贞/核稿：何宏儒）

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