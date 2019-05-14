此内容发布于2019年5月14日 下午8:35

（法新社布鲁塞尔14日电） 欧洲议会上月通过欧洲防御基金以加强区内防卫合作，美国今天严正警告说，欧洲联盟（EU）此举恐破坏数十年来的跨大西洋合作，伤害北大西洋公约组织（NATO）。

美国总统川普两位国防高官5月1日的信件，是美国对欧洲防御基金（European Defence Fund）等欧盟防卫计画益感不安的最新迹象。

这封写给欧盟外交和安全政策高级代表茉格里尼（Federica Mogherini）的信件写道，欧盟提议的规范内藏「毒药丸」，可能把美国等第三方盟友拒于欧盟计画之外。

美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）伴随上述警告的信件要求茉格里尼尽快回应，并警告美国会提出对应的制裁。

桑德兰以欧洲官员认为不符外交语言的措辞写道：「我会希望您在2019年6月10日前回覆。」「但愿我们无须考虑类似的行动方针。」

美国主要担心欧洲议会上月通过的7年130亿欧元欧洲防御基金，以及欧盟防卫合作方案「永久性组织防卫合作协议」（PESCO）。

写给茉格里尼的信件指出：「欧洲防御基金草案的规范以及永久性组织防卫合作协议的基本条款，是在颠覆过去30年间跨大西洋国防的日渐整合。」

信件警告说，这些规范「不仅会伤害我们过去多年建立的北约－欧盟建设性关系，也有可能让时间倒转，回到15年前双方交流多在讨论欧盟防卫倡议，不时意见分歧的状况」。 （译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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