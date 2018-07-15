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此内容发布于2018年7月16日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月16日 -01:05

（法新社北京16日电） 欧洲联盟今天呼吁美、中、俄与他们携手避免贸易「冲突与混乱」，以防情势恶化至激烈对抗。

欧盟正与中国举行年度的欧中峰会，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）在与中国国务院总理李克强会面后发表谈话。今年的欧中峰会要应付美中经济对抗和全球贸易纷争。

图斯克在北京说：「这不但是欧洲与中国的共同责任，也是美国与俄罗斯的，即勿破坏（全球贸易秩序）而是改进；不要发动历史上常见、会演变成火热冲突的贸易战。」

他说：「现在仍有时间防止冲突与混乱。」

欧盟与中国官员在北京举行的峰会，与会者还包括欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）。在欧中峰会的同时，川普也准备与俄国总统蒲亭在芬兰赫尔辛基会谈。

图斯克表示，世界需要的是贸易改革而非贸易冲突。他说：「这也是为何我要呼吁主办人的中方及川普与蒲亭2位总统，共同展开彻底改进世界贸易组织（WTO）的进程。今天我们正面临一个困境，究竟要打像关税战争及叙利亚、乌克兰境内冲突这种硬仗，还是基于公平原则找出共同解决方案。」

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