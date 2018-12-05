欧盟加快脚步 推出假新闻警示因应明年选举

此内容发布于2018年12月6日 上午12:50

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧盟今天采取行动保护即将到来的选举，不受像俄罗斯等发动的假讯息干扰，发展一套涵盖整个欧盟的警示系统，并施压像脸书等网路巨擘提供更多协助。

欧盟官员表示，他们将致力打击这些仇恨与分化讯息，以免助长在很多欧洲国家逐渐兴起的右翼、民粹政党。

负责数位单一市场的欧盟执行委员会副主席恩席普（Andrus Ansip）说：「我们必须团结，共同对抗假讯息以保护我们的民主。」

恩席普说：「我们已看到干预选举和公投的企图，有证据指向俄罗斯是这些举动的主要来源。」

欧盟多位官员表示，他们正采取行动，以保障明年5月欧洲议会选举前的公共辩论与民主机制。包括多个会员国在2020年时会有大大小小数十场选举，欧盟也会采取类似保障措施。

执委会呼吁建立一套能让欧盟及会员国间即时通报假讯息的系统。

从明年3月起，这套系统可供会员国间分享竞选活动的数据与分析，并宣扬欧盟关于自身价值与政策沟通议题。

这项因应假讯息与警示的工作，将使欧盟执委会明年预算增加，从原来190万欧元增至500万欧元（约新台币1亿7509万元）。

执委会也要求脸书、Google、推特、Mozilla等业者，以及线上广告与交易商会等「迅速且有效地」采取行动，以呼应对抗假讯息。

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