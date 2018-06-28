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此内容发布于2018年6月28日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月28日 -08:35

（法新社布鲁塞尔28日电） 欧洲联盟（EU）领袖今天在布鲁塞尔举行高峰会，面临难民议题引发的极度分裂。处境艰难的德国总理梅克尔（Angela Merkel）表示，难民问题可能会决定欧盟未来的命运。

这场峰会在警惕气氛中登场。有人警告，难民问题所引发的紧张情势越演越烈，让梅克尔的政治前途面临危机，若欧盟28国领袖处理失败，将让独裁主义和「反欧」运动得利。

难民危机自2015年爆发迄今，抵达欧洲的难民已大幅减少，但义大利民粹派的新政府崛起，拒绝接受救援船载运的难民而和他国激烈交锋，导致欧洲再度陷入分裂。

义大利宣布总理孔蒂（Giuseppe Conte）7月30日将拜会美国总统川普的消息后，孔蒂出席欧盟峰会的气势随之大振。川普曾称赞罗马对难民的强硬立场。

梅克尔在出席欧盟峰会前，对德国国会表示：「欧洲面临许多挑战，但难民最终可能会决定欧洲的命运。」

她说，欧盟可做出决定，「以非洲或其他地方的人相信我们是依照价值观引导的方式克服挑战」，或采取「没有人会相信让我们如此强大的价值体系」的方式。

梅克尔多年来一直是欧洲最有权力的领导人，如今却面临若无法和包括义大利极右派政府在内的其他国家与反建制政党就难民问题达成协议，脆弱的德国执政联盟就可能垮台的危机。

德国自2015年迄今接纳的政治庇护寻求者已超过100万，如今梅克尔面临德国内政部长兼联合执政伙伴限期在月底前达成协议的压力，否则德国可能会开始驱逐已向其他欧盟国家登记政治庇护的难民。

欧盟领袖希望能在峰会上，通过在欧洲以外国家、最可能是在非洲设立难民「登陆平台」。不过对于登陆平台会采取何种形式，欧盟官员却闪烁其词。

峰会结论草稿显示，为了给梅克尔交代，欧盟领袖预料会同意「密切合作」阻止难民二次迁移，但用字遣词可能不像梅克尔所希望的那么强烈。

不过欧盟16国领袖24日在布鲁塞尔召开的「迷你高峰会」，并未获得很大进展。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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