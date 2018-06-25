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此内容发布于2018年6月25日 上午7:20 最后更新 - 2018年6月25日 -07:20

（法新社北京25日电） 欧洲联盟和中国今天誓言维护以规则为基础的国际贸易体系，迂回批评美国不断诉诸的贸易保护主义。

欧盟和中国在北京举行经贸高层对话，双方与美国紧张的贸易关系日益升温。欧盟和中国最近宣布，对美国货物加徵关税，作为川普政府同样对欧盟和中国加徵关税的报复。

中方由国务院副总理刘鹤领衔，他表示：「双方共同认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，防止这种行为可能对世界经济产生的冲击和衰退性影响。」

刘鹤曾率领中国团队与美方进行3轮经贸谈判，尽管5月时中美双方都已同意停止互相加徵关税，美方却誓言会继续推动关税，谈判因此破局。

刘鹤告诉欧洲和中国官员说：「单边主义和贸易保护主义抬头，大国经贸关系出现紧张。」

欧盟执委会副主席卡泰宁（Jyrki Katainen）回应刘鹤说的话，形容世界贸易组织（WTO）「是以规则为基础国际贸易体制的中心」。

卡泰宁说：「我们不能只是纸上谈兵，我们必须遵守国际贸易规则。」他提议针对像是「产业补贴」等关键领域，改革全球公平竞争环境，制定新规定。（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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