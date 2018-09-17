下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月18日 上午1:05 最后更新 - 2018年9月18日 -01:05

（法新社北京18日电） 中国欧盟商会（EU Chamber of Commerce in China）今天表示，外国企业无法在中国享有公平竞争的环境，因为这个全球第2大经济体已陷入「改革赤字」。

中国欧盟商会公布长达394页的年度报告，内文详述欧盟企业在中国面临的问题，报告代表了1600间欧洲公司的意见。

中国欧盟商会询问欧洲公司，国际企业能否在中国公平竞争，他们得到「明确的否定答案」。

报告指出，欧洲企业在中国面临无数问题，包括国有垄断企业的优惠待遇、市场准入壁垒和政府官僚主义，还有智慧财产权保护及强迫技术转移等问题。

中国欧盟商会的调查还显示，超过一半企业认为严格管制的中国网路是令人头痛的问题。

报告公布之际，中国与美国的贸易紧张局势急遽升温，美国总统川普（Donald Trump）昨天宣布，要对价值2000亿美元的中国输美商品加徵新关税，时间将在下周生效。

由于迹象显示华府有意化解与欧盟的贸易摩擦，中国政府日渐担忧这2个最大贸易伙伴可能联手合作。（译者：陈彦钧/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line