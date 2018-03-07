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此内容发布于2018年3月7日 上午3:50 最后更新 - 2018年3月7日 -03:50

（法新社布鲁塞尔7日电） 欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天将就欧洲联盟与英国未来的关系公布准则草案，案中可望提出警告，英国一旦脱欧，将无法享有与欧盟的全面自由贸易。

英国首相梅伊（Theresa May）2日发表外界翘首以待的演说，阐述英国希望的脱欧条件。图斯克今天则将与卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）召开记者会，提出他的计画。

其余27个欧盟成员国领袖22日在布鲁塞尔举行的高峰会中，必须表决通过这些准则，让欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）在4月就将举行的贸易会谈中得以依循。

图斯克上周警告，英国自行制定的脱欧条件，即退出单一市场和关税同盟，将使双方未来的贸易「不可能没有摩擦」。

他指出：「大家必须了解，英国的红线也将决定双方未来的关系。」

图斯克说，欧盟对英国设下的限制「既不热衷，也不满意」。

这位波兰前总理表示：「我想要清楚强调一件事。在关税同盟和单一市场外，不可能没有贸易摩擦。摩擦是英国脱欧这件事无可避免的副作用。」（译者：陈妍君/核稿：张佑之）

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