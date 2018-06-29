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此内容发布于2018年6月29日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月29日 -08:50

（法新社布鲁塞尔29日电） 欧洲联盟指出，成员国领袖今天在高峰会中达成协议，因乌克兰冲突而对俄罗斯祭出的经济制裁，将再延长6个月。

马来西亚航空公司MH17班机2014年7月在乌克兰上空遭击落，造成298人丧生，欧盟归咎亲俄的乌克兰叛军是攻击祸首，因而在同月首度对俄国祭出这项制裁。

欧洲理事会今天在布鲁塞尔召开峰会后表示：「欧盟领袖同意延长对俄罗斯经济制裁6个月。」

制裁目标全面涵盖俄国经济的各行各业，包括重要的石油产业。

不愿具名的欧洲官员告诉法新社，各国领袖就乌克兰、俄罗斯和明斯克（Minsk）和平进程进行「非常简短讨论」，便做出决定。

欧盟居间协调明斯克和平协议，在莫斯科和基辅当局支持下，起先于2014年末达成，2015年初又缔结新协议，但违反协议的情况时有所闻。

乌克兰政府军和俄国撑腰的叛军在东乌克兰开战，已经夺走1万多条人命，尽管双方时而达成停火协议，冲突仍然持续。

欧盟领袖们也在峰会声明中重申，他们「完全支持」联合国针对马航MH17班机事件的决议，呼吁俄国「负起责任，并对确立真相、正义和究责的所有作为完全配合」。（译者：梁元龄/核稿：何宏儒）

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