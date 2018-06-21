下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月22日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月22日 -00:50

（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）今天宣布对美国重型摩托车、波本威士忌及牛仔裤等代表性出口商品课徵报复性关税，正式吹响跨大西洋的贸易战号角。

欧盟早在3月便拟定这份课税清单，但仅在美国总统川普说到做到，对钢和铝分别课徵25%和10%关税后才展开反击。相关关税措施从午夜（台北时间今天上午6时）起生效。

欧盟预计华府最终将课徵钢铝关税，便于5月18日向世界贸易组织（WTO）提交这份清单。

这项清单并未明确指名品项，但欧盟执行委员会主席荣科（Jean-Clau de Juncker）当时表明，欧盟将对「哈雷大卫森（Harley-Davidson）机车、波本威士忌和Levi's牛仔裤」课税。

以下是清单上的重要商品整理。

●钢制品类

钢棒和钢条、轧制钢、不锈钢、钢线、钢管、钢炼、鹰架，以及厨房用品、烤箱、梯子及洗手台等数十种钢制品都成课税目标。

●服饰及和织品类

欧盟将对牛仔裤、床单及男用皮鞋课税，但泳装及内衣则不在此列。

●化妆品类

眼妆及唇膏都榜上有名，因为欧盟去年自美国进口的货品中，光是这两种商品，总计价值就超过2亿8000万欧元。

●交通工具类

除了船只、游艇、独木舟及划艇外，欧盟将对500cc及以上、装有往复式内燃引擎的摩托车及轻型机车课税，因此多数哈雷大卫森（Harley-Davidson）机车都无法幸免。

●食物及饮料类

玉米、米、蔓越莓、蔓越莓汁、柳橙汁、甜玉米、花生酱及波本威士忌都在课税之列。

●其他

香菸、雪茄、吕宋菸及其他菸草类制品也名列针对项目中。

Neuer Inhalt Horizontal Line