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此内容发布于2018年2月18日 上午3:50 最后更新 - 2018年2月18日 -03:50

（法新社布鲁塞尔18日电） 英国以外的欧洲联盟（EU）27国领袖23日召开特别高峰会，将针对两项棘手议题展开艰难谈判：欧盟执行委员会新主席如何产生，以及英国脱欧后如何填补预算缺口。

欧盟峰会将讨论下届欧盟执委会（European Commission）主席的选举方式。现任主席荣科（Jean-Claude Juncker）2014年透过「第一候选人」（Spitzenkandidat）制度选出，是否延续这个具争议性的方式，欧盟内部意见分歧。

按照「第一候选人」制度，只有在欧洲议会（European Parliament）选举获得最多选票的政党，才有资格提名执委会主席候选人。

目前欧洲议会和荣科都支持，2019年5月欧洲议会选举后沿用这个遴选方法，认为这能够让民众直接表达支持由谁领导欧盟执委会。

不过，许多欧盟国家领袖激烈反对「第一候选人」制度，认为这种方法架空透过民主选举产生的政府领导人，交由在欧洲议会占有席位的政党密室协商决定，造成主席一职太过政治化。

欧盟消息人士透露，出席峰会的国家领袖预期将表达，他们有「权利和义务」选出欧盟执委会主席，但也会「考量到」欧洲议会的看法。

另一方面，英国正式脱离欧盟后，2020年起欧盟数年预算出现的资金缺口该如何填补，欧盟各国间的歧见恐怕更深。

欧盟主管预算执行委员欧汀格（Guenther Oettinger）曾指出，英国脱欧后，欧盟预算缺口可能高达120亿至150亿欧元（约新台币4328亿至5410亿元）。

他因而建议，将成员国提拨的欧盟预算比例，由现行2014年至2020年预算书占国内生产毛额（GDP）1%的比例，提高为1.1%至1.2%。

但据悉荷兰、丹麦、奥地利、瑞典和芬兰等国反对这个构想。这些国家全都是欧盟预算净贡献国。（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

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