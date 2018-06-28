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此内容发布于2018年6月28日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月28日 -23:20

（法新布鲁塞尔28日电） 欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天表示，欧盟领袖经一整晚会谈后，达成有关移民的协议。稍早义大利阻挠协议达成，直到他国愿意提供更多协助后态度才软化。

图斯克在推特上说：「欧盟28国领导人已同意欧洲理事会就移民等议题的结论。」

卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）补充表示：「针对移民问题达成了协议。」

义大利新总理孔蒂（Giuseppe Conte）的民粹主义及反移民政府刚上任一个月，由于紧张局势失去控制，他采取罕见举措，阻止布鲁塞尔的会议作成共同结论。

多年来，义大利一直在催逼欧盟成员国提供更多协助，分担对那些登上义大利海岸寻求庇护者的责任。

孔蒂抵达下午3时召开的峰会时说，他先前与欧盟领袖单独会面时，看到许多愿意支援的迹象，但希望各国能将这一切转为行动。

他先前警告，自己可能否决针对移民议题作成的结论，稍后又采取强硬立场挡下所有结论，包括维安防御、就业、成长和经济竞争力。

欧洲的消息来源形容，会谈相当「尖刻」。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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