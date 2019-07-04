此内容发布于2019年7月4日 上午2:20

（法新社布鲁塞尔3日电） 分析人士今天表示，欧洲联盟（EU）领袖打破玻璃天花板、任命两位女性接掌要职，但外界对她们和她们的男性同僚能否应对未来挑战，仍存在疑问。

28个成员国领袖在充满歧见的3天峰会后，昨天就欧盟机构新领导人达成共识，然而分析家说，新任领导团队恐怕难以消弭欧盟内部分裂的局面。

分析家说，欧洲议会甚至可能拒绝让德国首位女性国防部长范德赖恩（Ursula von der Leyen）成为欧盟首位女性执委会主席。

领导智库「我们的欧洲」（Notre Europe）的麦雅尔（Sebastian Maillard）说：「这能制成一张精美海报，却为欧洲政策带来许多未知因素，而性别平等胜过了地域平衡。」

欧盟同意由出身历史强国德国和法国的两位女性接掌要职，范德赖恩将担任欧盟执委会主席，现任国际货币基金（IMF）总裁的拉加德（Christine Lagarde）则将出任欧洲央行总裁。

坚持中间偏右立场的两人，将成为历来首度出任欧盟要职的女性。

欧盟新领导团队成员还包括接任欧洲理事会主席的比利时自由派总理米歇尔（Charles Michel），和担任欧盟外交和安全政策高级代表的西班牙外长波瑞尔（Josep Borrell）。

现任欧盟外交和安全政策高级代表茉格里尼（Federica Mogherini）的顾问托西（Nathalie Tocci）推文说，对那些「希望强化布鲁塞尔在全球角色的人来说，范德赖恩和波瑞尔的任命案是个好消息」。

分析家说，在欧洲面临来自俄罗斯、恐怖主义和网路攻击等威胁之际，范德赖恩拥有坚实的地缘战略经验。

总部设在美国的德国马歇尔基金会（The German Marshall Fund of the United States）分析家巴尔福（Rosa Balfour）说：「她将聚焦于对欧盟未来极为重要的议题，也就是经济和欧洲经济与安全对国际的影响。」

欧盟执委会前资深官员佛尔（Jonathan Faull）告诉法新社，欧盟执委会可能拒绝支持范德赖恩。

范德赖恩仍得说服欧洲议会（European Parliament）批准她出任这项要职，但目前还不清楚她能否获得议会中4个主要政治团体的支持。

另一个值得关注的问题是，她能否得到德国总理梅克尔（Angela Merkel）的脆弱联盟的支持。范德赖恩获其他领袖青睐，迫使梅克尔退出欧盟执委会主席宝座之争。

目前也还不清楚未获任何重要职位的东欧成员国是否愿意与联盟里的其他成员国合作。

巴尔福担心，中间偏右的新领导团队不会采取革命性方式，来因应气候危机。

她说，进行大规模公共投资来协助普罗大众适应绿色经济，不属于「他们DNA的一部分」。

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