（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲联盟执行委员会主席提名人范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天指出，英国脱欧可能第3度延后。她同时警告伦敦当局，须对歹戏拖棚的脱离过程负起责任。

法新社报导，范德赖恩表示，与英国首相梅伊（Theresa May）达成、却遭英国国会议员否决的脱欧协议是项好协议。范德赖恩这席话暗示着，在她领导之下，欧盟与英国重新谈判的意愿并不会比以前高。

由于英国国会议员拒绝批准梅伊版的脱欧协议，导致英国脱欧进程已两度延后，但寻求在梅伊辞职后登上首相大位的两位男性候选人，坚持如期在10月31日脱欧。

然而，期盼英国改变心意留在欧盟的范德赖恩说，若伦敦当局需要更多时间，应会答应再度延后脱欧期限。

她在欧洲议会（European Parliament）告诉绿党成员：「若英国需要更多时间，我想这是往对的方向去走。」

不过她坚持，爱尔兰边境保障措施（backstop）不会有所改变，同时警告竞逐英相大位的强生（Boris Johnson）和韩特（Jeremy Hunt），英国脱欧的「语气与态度」对英国和欧盟未来的关系十分重要。

强生和韩特誓言将重新协商英国脱欧协议以取得较有利条件，否则就将无条件硬脱欧；然而，欧盟方面对不会重启协议的态度相当坚决。

英国公投表决脱欧迄今3年，与欧盟说掰掰在英国仍是高度分歧的议题；尽管范德赖恩表示希望英国续留欧盟，但她表示，英国必须有所行动终止这场僵局。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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