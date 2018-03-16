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此内容发布于2018年3月16日 上午10:08 最后更新 - 2018年3月16日 -10:08

（法新社布鲁塞尔16日电） 随着贸易战可能爆发，加剧大西洋两岸紧张局势，欧洲联盟（EU）下周将公布数位税计画，瞄准脸书、亚马逊与谷歌公司等美国科技巨头开铡。

这项政策意在回收跨国公司转移到低税国家的数以十亿计欧元，将在布鲁塞尔当局对矽谷巨擘的一波攻势中开辟新战线。

法新社手边的草案指出，欧盟当局提议针对「大科技公司」在欧盟境内的整体收入徵税，不局限于利润，并将税率定于2%到5%间。

欧盟经济事务执委莫斯柯维奇（Pierre Moscovici）表示，他预计21日宣布的计画将在对数位公司课税方面「创造共识与冲击」。

然而，有鉴于欧盟当局准备对美国总统川普决定开徵钢铝关税进行回击，数位税计画也可能引发外界对贸易战的忧虑。

这项数位税计画将针对谷歌（Google）、脸书（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房网与优步（Uber）等全球年营业额超过7亿5000万欧元（约新台币269亿元）的公司。

规模较小且难与这类大型跨国公司竞争的欧洲新创公司，则将幸免于难。知情人士向法新社透露，Netflix（网飞）等倚靠用户订阅的公司也有可能逃过一劫。（译者：陈乃瑜/核稿：陈政一）

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