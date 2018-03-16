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此内容发布于2018年3月16日 上午10:08 最后更新 - 2018年3月16日 -10:08

（法新社华盛顿16日电） 华府今天对欧洲瞄准美国科技大厂的徵税提案做出激烈回应，美国财政部对此强调「坚决反对」立场。

欧洲联盟高峰会再过几天将就这项徵税提案展开辩论，美国财长梅努钦（Steven Mnuchin）今天发表声明说：「美国坚决反对任何国家特别针对数位公司的提案。」

「为美国就业和经济成长做出最大贡献的公司，就包括这些公司当中的一些。」

梅努钦还说，美国官员「完全支持进行国际合作，以因应源自现代经济的更广泛税收挑战，并使国际税务体系处在更可长可久基础上」。

梅努钦的声明似乎摆明针对欧盟所提的计画而来。

欧盟官员拟对诸如脸书（Facebook）、亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）等企业徵数位税，外传这些科技巨擘把在欧洲的利润移转到低税国家。

根据法新社取得的草案内容，欧盟当局提议针对大科技公司在欧盟境内的整体营收徵税，而非仅就获利课税，并将税率定在2%到5%间。

这项计画将针对Airbnb租房网、谷歌、脸书、推特（Twitter）与优步（Uber）等全球年营业额超过7亿5000万欧元（约新台币269亿元）的公司。（译者：何宏儒/核稿：刘学源）

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