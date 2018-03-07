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此内容发布于2018年3月7日 上午5:05 最后更新 - 2018年3月7日 -05:05

（法新社布鲁塞尔7日电） 欧洲理事会主席图斯克今天将就欧洲联盟与英国未来的关系公布准则草案，案中可望提出警告，英国一旦脱欧，将无法享有与欧盟的全面自由贸易。

英国首相梅伊（Theresa May）2日发表外界翘首以待的演说，阐述英国希望的脱欧条件。

图斯克（Donald Tusk）今天将与卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）召开记者会，提出他的计画。

其余27个欧盟成员国领袖22日在布鲁塞尔举行的高峰会中，必须表决通过这些准则，让欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）在4月就将举行的贸易会谈中得以依循。

图斯克上周警告，英国自行制定的脱欧条件，即退出单一市场和关税同盟，将使双方未来的贸易「不可能没有摩擦」。

他指出：「大家必须了解，英国的红线也将决定双方未来的关系。」

图斯克说，欧盟对英国设下的限制「既不热衷，也不满意」。

这位波兰前总理表示：「我想要清楚强调一件事。在关税同盟和单一市场外，不可能没有贸易摩擦。摩擦是英国脱欧这件事无可避免的副作用。」

欧洲议会对任何英国脱欧协议都具有最终否决权。今天稍晚，欧洲议会在布鲁塞尔将公布它对贸易谈判的要求。

梅伊上周在演说中呼吁与欧盟达成范围广泛的自由贸易协定，但也坦言该是时候面对「铁的事实」，正视英国脱欧后的经济影响。

她表示，希望「尽可能达成最深、最广的协议，涵盖的行业与合作的全面程度，胜过当前世界上任何的自由贸易协定」。

但其余27个欧盟成员国拒绝英国「挑三拣四」的企图，认为英国只想取得对金融服务和汽车产业的特别待遇，却不愿负担身为欧盟成员的义务与费用。（译者：陈妍君/核稿：张佑之）

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