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此内容发布于2018年2月28日 上午10:08 最后更新 - 2018年2月28日 -10:08

（法新社伦敦28日电） 欧盟首席谈判代表巴尼耶今天揭示的英国脱欧条约草案，遭到英国首相梅伊拒绝，她并警告英国绝不会同意欧洲联盟「破坏」其宪法完整性。

梅伊（Theresa May）告诉国会：「草案法律文本若付诸施行，将会沿着爱尔兰海（Irish Sea）创设海关和监管边界，破坏英国共同��场、威胁英国的宪法完整性，任何一位英国首相都绝对不会同意。」

巴尼耶（Michel Barnier）指出，针对双方未来关系的这项草案，包括让英国统治的北爱尔兰保持跟爱尔兰「完全一致」的条件，也就是北爱将会续留欧盟关税同盟。爱尔兰是欧盟单一��场和关税同盟成员。

不过梅伊说，她3月2日说明英国过谈判要求时，将会拒绝这类计画。

梅伊说，她将对「欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）和其他人说得十分清楚，我们绝对不会」同意跟北爱尔兰存在海关分离。

欧盟和英国都曾矢言，英国脱欧后，北爱尔兰和爱尔兰不应该出现「硬边界」，以确保1998年的「耶稣受难节协议」（Good Friday Agreement）。（译者：何宏儒/核稿：刘学源）

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