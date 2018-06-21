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此内容发布于2018年6月21日 下午6:50 最后更新 - 2018年6月21日 -18:50

（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）今天宣布对波本威士忌、牛仔裤和重型摩托车等代表性美国货课徵报复性关税，揭开与美国总统川普间贸易战的序幕。

根据欧盟官方日志，这项关税措施从午夜（台北时间22日上午6时）起生效，此举恐让全球股市早已因中美贸易紧绷而惊惶不安的局面恶化。

欧洲拥有5亿人口庞大市场，各地海关机构现将课徵关税，带涨超市和工厂等美制产品价格。

为以眼还眼回应川普对欧洲输美钢铝课徵高额关税的决定，欧盟也针对价值28亿欧元（约新台币845亿元）美货徵税。

欧盟主管贸易事务执行委员马姆斯壮（Cecilia Malmstrom）本周指出，拥有28个成员国的欧盟「别无选择」，只能在「美国单方面和不合理的决定」后，采取课税手段。

同时在美国对加拿大和墨西哥课税下，贸易争端已加重全球贸易战阴霾，让担心这种发展恐对全球经济带来重大影响的金融市场更加感到忧惧。

北欧斯安银行（SEB）首席经济学家博格奎斯特（Robert Bergqvist）告诉法新社：「我们已处于贸易战…这场贸易战正在逐步加温。」

川普3月扬言对钢和铝分别课徵25%和10%关税后，欧盟也草拟关税清单。这项清单并未明确指名品项，但欧盟执行委员会主席荣科（Jean-Clau de Juncker）当时表明，欧盟将对「哈雷大卫森（Harley-Davidson）机车、波本威士忌和Levi's牛仔裤」课税。

蔓越莓、蔓越莓汁、柳橙汁、甜玉米和花生酱也名列针对项目中。

此外，这项清单对服饰、床单用品、男用皮鞋、眼妆和唇膏，以及许多钢制产品也带来影响。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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