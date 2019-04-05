此内容发布于2019年4月5日 上午8:20

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲联盟（EU）今天在初步调查报告中指出，BMW、戴姆勒（Daimler）和福斯汽车（Volkswagen）三大集团涉嫌串通，以避免在废气排放管制技术上竞争。

主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）说：「因此，欧洲消费者可能被剥夺可以购买最佳现有技术汽车的机会。这3间汽车制造商现在有机会回应我们的调查结果。」

欧盟执委会（European Commission）断定BMW集团、戴姆勒集团及旗下拥有福斯、奥迪（Audi）、保时捷（Porsche）的福斯汽车集团，举行所谓的「5巨头」会议来操纵废气排放技术的竞争。

欧盟执委会声明表示，这让车商能限制使用环保汽车尿素（AdBlue）或车用尿素注入柴油引擎，使汽车排放更干净废气的效率降低。

根据欧盟执委会初步调查，这3间公司串通以避免或延后推出OPF微粒过滤器。OPF微粒过滤器可减少汽车排放废气中的有害微粒。

福斯汽车发言人向法新社证实已收到调查报告，将会「检视诉状，并在评估调查文件后发布声明来配合」。

戴姆勒发言人告诉法新社，有注意到这份报告，但早已配合调查，「预期不会因为这件事被罚钱」。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

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