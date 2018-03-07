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此内容发布于2018年3月7日 上午6:20 最后更新 - 2018年3月7日 -06:20

（法新社巴黎7日电） 欧洲数十家媒体、电信与网路公司今天批评欧洲联盟（EU）网路隐私新法，并表示新法规将在用户资料使用方面赋予美国科技巨头更多权力。

欧盟「资料保护规范」（General Data Protection Regulation, GDPR）将在5月25日生效上路。

GDPR意在保护用户的网路隐私，但这些欧洲公司在题为「欧洲不能错过数据革命」的一封公开信中表示，新法将「强化已占数据经济主导地位的参与者」。

在他们眼中，新法「将威胁欧洲新创与创新公司、线上广告、电信营运商等产业发展，也会破坏新闻媒体在欧洲民主生活中扮演的重要角色」。

欧洲议会（European Parliament）已通过法案，但欧洲各国政府尚未批准条文。

根据新法规，用户只会被问是否接受Cookies一次，而不是每次访问新网站都被问到。所谓Cookies是用户造访过的网站所建立的档案，可储存浏览资讯。启用Cookie，网站就可让用户保持登入状态、记住网站偏好设定等。

GDPR也纳入「被遗忘权」法规概念，准许用户在网上选择匿踪。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）则担心，用户和小型公司对即将发生的改变仍浑然不知。（译者：陈乃瑜/核稿：刘淑琴）

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