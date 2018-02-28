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此内容发布于2018年2月28日 下午4:05 最后更新 - 2018年2月28日 -16:05

（法新社布鲁塞尔28日电） 欧盟今天公布英国脱欧条约草案，订出英国需在2020年12月31日结束过渡、彻底脱欧的期限，以及从北爱尔兰续留欧盟关税同盟到脱欧「分手费」等相关规定。

欧盟的120页条约草案包含168个主要「条款」，以及数个充满洋洋洒洒法律用语、主题含括广泛的「议定书」。当中有些欧盟与英国已达成共识，但仍有部分仍待协商。

有关过渡期程，条约草案明订过渡期自2019年3月29日开始，2020年12月31日结束过渡期，完成脱欧。

北爱尔兰的部分，条约草案于一份所谓议定书里指出，北爱将仍属欧盟「共同调控区」的一部分，往返北爱无需边界检查。欧盟表示这是应急措施，即便生效后，也可以在日后英国找出问题解决办法后废止。

草案规定，欧盟最高法院的「欧洲法院」（ECJ），对与英国间产生诸如撤回协议等争议，享有司法管辖权。

有关公民权部分，条约草案规定，无论是旅居英国的欧洲公民或旅居欧陆的英国公民，只要脱欧日之前在当地住满5年，就能无限期继续这样做；不过目前住在欧洲某一国家的英国公民，在英国脱欧后将不能再搬到别的欧洲国家。

条约草案另表示，英国在2019与2020年这段过渡期，将继续「贡献与参与」欧盟财政。草案里缺乏所谓脱欧分手费的具体数字，不过英国先前表示，费用高达470亿到520亿美元之间。

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