欧盟达成新车碳排协议 2030年前减排37.5%

此内容发布于2018年12月17日 下午6:20

（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟执行委员会宣布，欧洲联盟成员国与欧洲议会今天同意在2030年前，将新车二氧化碳排放量减少37.5%。

在波兰举行的第24届缔约国大会（COP24）于两天前落幕，对所有富国与大大小小的国家而言，最令人失望的事情之一是，最后声明缺乏降低碳排量的雄心。

根据今天的共识，所有新货车的碳排量，必须比2021年少31%。

欧盟执委会气候行动和能源执委卡尼特（Miguel Arias Canete）说：「有了这条法律，我们设定正确的目标与动机，处理运输业的碳排问题。」

他说：「这能协助我们的产业往零排放移动改革的方向走，进一步加强在洁净车辆上的全球领导力。」

这项协议是在德国等国不同要求之间的折衷妥协，德国希望将碳排量减少30%，欧洲议会希望降低40%。

欧洲运输环境联合会（European Federation for Transport and Environment）表示，这是往正确方向踏出的一步，但还不够完善。

欧洲运输环境联合会洁净车辆部门主任阿契尔（Greg Archer）说：「欧洲在加强生产零排放车辆的竞赛上大有起色。这条新法律代表在2030年前，约有1/3新车将是电动车或氢动力汽车。这是一个过程，但还没快到可以达到我们的气候目标。」

同时，汽车业也强烈反对此举，警告这可能冲击就业。

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