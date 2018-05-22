下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月22日 下午11:50 最后更新 - 2018年5月22日 -23:50

（法新社布鲁塞尔22日电） 社群网站脸书执行长祖克柏今天在90分钟的欧洲议会听证中看来冷静、泰然自若，对用户个资外泄所造成的伤害致歉，并誓言遵守3天后即将上路的「欧盟通用资料保护规则」（GDPR）。

祖克柏（Mark Zuckerberg）承认，脸书带来连结民众工具，但过去两年他们「在避免这些工具遭人滥用上，显然做得不够多」，且「我们在自身责任上，视野不够广」。

脸书先前爆发丑闻，8700万用户个资遭英国谘询机构「剑桥分析」（Cambridge Analytica）盗用。

剑桥分析曾替美国总统川普2016年竞选团队效力，现已宣告破产。

祖克柏说乐见3天后即将上路的全面性「欧盟通用资料保护规则」（GDPR），说脸书将「全面遵守」。

本着这个精神，祖克柏表示脸书将推出多项新功能，包括特殊「清除历史」钮，允许用户删除所有储存的cookie或浏览历史。

祖克柏承认脸书「过慢发现俄罗斯干预」2016年美国总统大选，但后来与欧洲各国政府合作因应未来的各项选举。

他说，法国去年大选之前，脸书「发现并关闭3万多个假帐号」。

Neuer Inhalt Horizontal Line